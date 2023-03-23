2023/03/23 | 23:40 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -wCLgPDLWQA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كيف لنا بالصلاة من غير وضوء؟ .. دخول الامام الشافعي الى السجن..) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كيف لنا بالصلاة من غير وضوء؟ .. دخول الامام الشافعي الى السجن..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).