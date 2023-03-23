2023/03/23 | 23:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، فقدان 400 ميغا واط من الطاقة الكهربائية في الموصل بسبب انخفاض مناسيب المياه في سد الموصل.

وقال وزير الكهرباء زياد علي فاضل في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إنه "تم فقدان 400 ميكا واط في محافظة الموصل بسبب ازمة انخفاض مناسيب المياه".

واشار الى ان "الوزارة تتخوف من تأثير ذلك على محطات أخرى مع استمرار هذه المشكلة"، معربا عن امله في "إعادة العمل بهذه المحطات بعد زيادة الاطلاقات المائية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء: فقدان 400 ميغا واط في الموصل بسبب انخفاض الاطلاقات المائية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء: فقدان 400 ميغا واط في الموصل بسبب انخفاض الاطلاقات المائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).