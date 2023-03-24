مصر تحظر تصدير السكر.. وانخفاض أسعار الدواجن

2023/03/24 | 00:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد سوق المنتجات الغذائية في مصر، انخفاضًا طفيفًا في بعض السلع الرئيسية لأول مرة في مطلع شهر رمضان،، ومن بين السلع التي تراجعت الدواجن، ويتوقع كذلك انخفاض سعر السكر، بعد قرار وقف تصديره لمدة 3 شهور.

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