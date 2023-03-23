احتجاجات فرنسا.. اعتقال 80 متظاهرا وإصابة 120 رجل أمن

2023/03/24 | 00:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر مئات الآلاف من العمال الفرنسيين، الخميس، في مظاهرة جديدة احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي قدمه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"

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