بالصور.. أكبر مهرجان رمضاني عراقي ينطلق الجمعة في باحات القشلة

2023/03/24 | 00:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تطلق منظمة (احياء الحضارة للتراث والثقافة)، الجمعة، مهرجان ليالي القشلة في موسمه الثاني، أمام أهالي بغداد بعد الإفطار وعلى مدار شهر رمضان المبارك.

وقالت المنظمة في بيان تلقته (بغداد اليوم) :"انها ستطلق مساء الجمعة مهرجان ليالي القشلة، بدعم من صندوق المبادرات المجتمعية (تمكين)، الذي اسسه البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة بالاضافة الى الشركاء الرئيسيين في هذا المهرجان وهم مكتب رئيس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الثقافة وأمانة بغداد".

وأكدت، ان "المهرجان (الذي يعد الأكبر على مستوى العراق) سيتضمن اقامة ندوات ثقافية وبازارات ذات طابع تراثي وألعاب ترفيهية، بالاضافة الى اقامة معارض من قبل بعض قطاعات الاعمال لاطلاع الجمهور على الخدمات".

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