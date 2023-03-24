تجدد المطالب الكردية بربط رواتب موظفي الإقليم مع بغداد مباشرة

2023/03/24 | 00:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالب النائب الكردي السابق، غالب محمد، الجمعة، بربط رواتب الموظفين في اقليم كردستان مع الحكومة الاتحادية مباشرة.

وقال محمد لـ(بغداد اليوم) :"لا توجد ثقة من المواطنين الكرد بحكومة إقليم كردستان، حتى لو حصل اتفاق بخصوص الموازنة المالية، فسيبقى التأخير في صرف الرواتب".

وأضاف، أن "الحل الأمثل للمشكلة الاقتصادية في الإقليم، يتمثل بربط رواتب الموظفين مع الحكومة الاتحادية حصراً" حسب قوله.

وكان مجلس الوزراء الاتحادي، وافق في 13 من آذار الجاري على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و 2024 و 2025، التي تبلغ فيها حصة إقليم كردستان أكثر من 12%.

وأعلنت وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم، في اليوم نفسه عن تسلمها مبلغ الـ 400 مليار دينار لـ "تمويل رواتب الموظفين".

وردت المحكمة الاتحادية العليا، أمس طلب الأمر الولائي بايقاف صرف 400 مليار دينار من وزارة مالية كردستان المقدم من قبل النائب مصطفى سند.

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