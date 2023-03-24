بالوثائق.. محافظة بغداد تعلن الفائزين بالتعيين بصفة عقد لثلاثة اختصاصات

2023/03/24 | 00:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت محافظة بغداد، أسماء الفائزين بالتعيين بصفة عقد ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، للقناة العامة لشهادات الدبلوم المتضمنة اختصاصات (إتصالات، ومساحة، وميكانيك).

ودعت محافظة بغداد، في بيان تلقته (بغداد اليوم) "جميع الأسماء المُعلنة إلى مراجعة ديوانها الكائن في منطقة الصالحية، (قاعة المؤتمرات بالطابق الأول)، بدءاً من يوم الأحد المقبل، ولغاية يوم الخميس الموافق 6 / 4 / 2023، لغرض إكمال اجراءات التعاقد، مستصحبين معهم المستمسكات التالية، وبخلافه يعتبر المتقدم منسحباً من التنافس".

وأوضح البيان المستمسكات المطلوبة وهي :"تأييد أو وثيقة تخرج حديثة معنونة إلى محافظة بغداد، مرفق معها رمز (qr code) الخاص بنظام صحة صدور الوثائق المؤمنة، والمستمسكات الثبوتية للزوج والزوجة والأطفال، و6 صور".

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