2023/03/24 | 00:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RM8P7AEIGpQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجميع هنا متعبون.. متى سنستريح.. رسالة الامام) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الجميع هنا متعبون.. متى سنستريح.. رسالة الامام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).