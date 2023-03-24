2023/03/24 | 00:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hcUutcCOoQk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يؤرقني العراق وحال شعبي| الشاعر حسام السبعاوي #ليالي_الخير) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. يؤرقني العراق وحال شعبي| الشاعر حسام السبعاوي #ليالي_الخير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).