صحيفة: مبعوث إماراتي يحمل رسالة

2023/03/24 | 00:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن مسؤولا إماراتيا كبيرا التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مؤخرا و"حذره" من سلوك الحكومة الإسرائيلية بما "قد يوتر العلاقات بين البلدين".

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