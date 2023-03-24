منتخبنا الأولمبي يتأهب لمواجهة نظيره الكوري الجنوبي

2023/03/24 | 01:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أجرَى لاعبو منتخبنا الأولمبيّ تدريباتهم، مساء اليوم الخميس، في ملاعب جامعةِ قطر، تأهباً لمواجهةِ نظيرهم الكوري الجنوبي، بعد غدٍ السبت، ضمن منافساتِ بطولةِ الدوحة الدوليّة.وظهرت همةُ اللاعبين العالية وحرصهم واندفاعهم في تنفيذ مفرداتِ الوحدة التدريبيّة بعد يومٍ من التفوق على منتخبِ فيتنام بثلاثة أهداف من دون مقابل في إطار الجولةِ الأولى من […]

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