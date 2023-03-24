متفوّقًا على الكويتي بدر المطوع.. كريستيانو رونالدو يحطم رقمًا قياسيًا على الصعيد الدولي

2023/03/24 | 01:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح كريستيانو رونالدو اللاعب الأكثر ظهورًا على الصعيد الدولي، بعد أن قاد منتخب البرتغال في مواجهة منتخب ليختنشتاين، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024.

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