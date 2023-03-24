في أول ليالي رمضان: عم يقتل ابن أخيه في البصرة.. والشرطة تحل لغز جريمة غامضة

2023/03/24 | 01:06 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شمال البصرة – 964 أقدم مسلح على قتل ابن أخيه، الليلة، في قضاء الصادق فيما تمكنت الشرطة من العثور على جثة شخص آخر، اختفى منذ 30 يوماً في قضاء المدينة بعد اعتقال المتهم بجريمة القتل الذي كشف للسلطات مكان دفن الجثة.التفاصيل: مصادر أمنية لشبكة 964: اشتباك مسلح اندلع بين عم وأولاد أخيه في منطقة […]

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