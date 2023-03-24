مباحثات سعودية سورية لاستئناف الخدمات القنصلية

2023/03/24 | 01:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طائرة شحن سعودية بعد هبوطها في مطار حلب لنقل مساعدات الى منكوبي الزلزال في 14 شباط/فبراير 2023 وهي الأولى التي تصل الى سوريا منذ العام 2012 © ا ف ب الرياض (أ ف ب) – تجري السعودية وسوريا مباحثات تتعلّق باستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين، بعد قطيعة مستمرة منذ سنوات نتيجة إغلاق الرياض سفارتها في […]

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