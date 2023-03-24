مدير المشتقات النفطية بكربلاء يتسنم منصب مدير هيئة التجهيز في الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية خلفا لمنصبه

2023/03/24 | 01:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسنم المهندس حسين الخرسان الذي كان

يشغل منصب مدير المشتقات النفطية

بكربلاء منصب مدير هيئة التجهيز في

الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية

وقدم محافظ كربلاء نصيف الخطابي تهنئته

للخرسان لمناسبة تسمنه

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