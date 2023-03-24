بدءاً من اليوم.. بغداد أمام

2023/03/24 | 01:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد الإفطار من كل يوم بدءاً من اليوم الجمعة تقام أكبر فعالية ثقافية شعبية في بغداد بمبنى القشلة بشارع المتنبي.

ستتضمن الفعاليات جلسات ثقافية وبازارات ذات طابع تراثي وألعاباً فكرية وإقامة معرض صغير للكتاب ومعارض لعدة مؤسسات لتقديم خدماتها للجمهور.

تنظم هذه الفعالية منظمة إحياء الحضارة للتراث والثقافة بدعم "صندوق تمكين" والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الثقافة وأمانة بغداد.

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