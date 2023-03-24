كوريا الشمالية تعلن اختبار

2023/03/24 | 01:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كوريا الشمالية، الخميس، أنها اختبرت سلاحًا نوويًا استراتيجيًا جديدًا تحت الماء، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية.

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