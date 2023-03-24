فيديو: الشرطة تنهي اعتصام الديوانية وتفرض طوقاً أمنياً حول مكانه

2023/03/24 | 01:49 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية – 964 فضّت قوات الشرطة الليلة، اعتصام عدد من محاضري التربية الذين يطالبون بتثبيتهم على الملاك الدائم، أو تحويلهم إلى عقود وفق القرار 315.الاعتصام مستمر أمام مبنى تربية الديوانية منذ نحو شهر، إلا أن الشرطة أنهته مساء اليوم، وفرضت طوقاً أمنياً حول المنطقة، الأمر الذي منع مراسل شبكة 964 من الحصول على مزيد […]

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