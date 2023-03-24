"ثمانية أضعاف خلال خمس سنوات".. ارتفاع حاد بضحايا الألغام من الأطفال في اليمن

2023/03/24 | 02:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر تقرير حديث لمنظمة "إنقاذ الطفولة" الخميس ارتفاع عدد ضحايا الألغام الأرضية والمتفجرات من الأطفال في اليمن ثمانية أضعاف خلال خمس سنوات وسط استمرار الصراع الدامي في هذا البلد الفقير للعام التاسع على التوالي.

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