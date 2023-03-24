إنجلترا تهزم إيطاليا في عقر دارها بتصفيات أمم أوروبا

2023/03/24 | 02:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انتزع المنتخب الإنجليزي فوزا صعبا من أمام مضيفه الإيطالي، بنتيجة (2-1) في المباراة التي جمعتهما بملعب دييجو مارادونا بنابولي.وتواجه المنتخبان في قمة لقاءات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.أحرز ديكلان رايس “الدقيقة 13” وهاري كين من ركلة جزاء “44” هدفي إنجلترا، ليصبح كين الهداف التاريخي لمنتخب بلاده، فيما أحرز ماتيو […]

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