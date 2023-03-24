2023/03/24 | 02:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AXg4Rx0UT9Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عمار الحكيم: القوى السياسية اتفقت على القاسم الانتخابي الخاص بسانت ليغو 1.7 بدلاً من 1.9) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عمار الحكيم: القوى السياسية اتفقت على القاسم الانتخابي الخاص بسانت ليغو 1.7 بدلاً من 1.9) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).