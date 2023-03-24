بعد نهر دجلة.. الموارد المائية تطالب تركيا بزيادة الإطلاقات المائية للفرات

2023/03/24 | 02:58 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 طالبت وزارة الموارد المائية، الجمعة، الجانب التركي بزيادة الإطلاقات المائية باتجاه نهر الفرات.وذكرت الوزارة في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه: أعلنت وزارة الموارد المائية عن جملة من الإجراءات الإيجابية التي تمخضت عنها نتائج زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني على رأس وفد حكومي بضمنه السيد وزير الموارد […]

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