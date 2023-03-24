خمسة أعوام حتى الآن! ببجي موبايل تحتفل بالذكرى الخامسة على انطلاقها

2023/03/24 | 04:10 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصف عقد منذ انطلاقها على الهواتف الذكية لتعبر عن فخرها بالإنجازات المتميزة وولاء مجتمع لاعبيها اطلع على الفيديو: هنا بغداد، العراق – 22 مارس 2023: تحتفل ببجي موبايل (PUBG MOBILE)، إحدى أشهر الهواتف الذكية على مستوى العالم، هذا الشهر بمرور خمس سنوات على انطلاقها، حيث دُشنت اللعبة في شهر مارس من العام 2018.ومنذ ذلك […]

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