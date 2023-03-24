المرصد: قصف مواقع عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية في سوريا

2023/03/24 | 05:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرة "مجهولة" استهدفت مواقع عسكرية تابعة للميليشيات الموالية لإيران في دير الزور ومحيطها.

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