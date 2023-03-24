البنتاغون: مقتل متعاقد أمريكي وإصابة 5 جنود بضربة

2023/03/24 | 06:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في بيان، الخميس، إن متعاقدًا أمريكيًا قتل في سوريا بعد أن قصفت طائرة مسيرة يشتبه بأنها تابعة لجماعة موالية لإيران، منشأة تأوي موظفين أمريكيين في شمال شرق سوريا.

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