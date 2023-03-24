2023/03/24 | 07:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسل تطبيق "غريندر" Grindr ، أشهر تطبيق مواعدة للمثليين في العالم، تحذيرًا إلى جميع مستخدميه في مصر، الأسبوع الجاري، بعد ورود تقارير عن اعتقال عشرات الأشخاص من مجتمع الميم في البلاد، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بحسب ما نشره موقع "أن بي سي نيوز" الأميركي.

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