بتوجيه الملك سلمان.. بدء إجراءات العفو عن المحكومين والمحكومات بالحق العام

2023/03/24 | 07:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت السلطات في المملكة العربية السعودية إجراءات العفو التي وجه بها الملك سلمان بن عبدالعزيز بحق المحكومين والمحكومات بالحق العام في المملكة.

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