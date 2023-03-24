تسلل خارج المبنى ودفعه للداخل.. كاميرا ترصد شرطيًا ينقذ رجلًا حاول القفز من الطابق 31

2023/03/24 | 08:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مدينة نيويورك، هدد رجل متهم بالاحتيال بالقفز عبر مكالمة هاتفية.حطم نافذة في الطابق 31 من المبنى، وشوهد الرجل متدليًا منها.

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