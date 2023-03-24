"أرباح إضافية وموجة تسريح".. لماذا تخلت شركات التكنولوجيا عن آلاف الموظفين؟

2023/03/24 | 08:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سرحت شركات التكنولوجيا الكبرى آلاف العمال منذ بداية السنة، رغم امتلاك بعضها لميزانيات متينة.إلا أن المحرك وراء هذه الحملة يتمثل بعدم اليقين الاقتصادي الذي يدفع هذه الشركات للمزيد من التحوط، حسب ما ورد في تقرير لشبكة سي أن بي سي.

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