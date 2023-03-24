قائمة بأسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية اليوم الجمعة

2023/03/24 | 08:54 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 تنشر شبكة 964، قائمة بأسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الجمعة 24 آذار 2023.

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