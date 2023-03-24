الكنافة.. كيف تُحضّر هذه الحلوى الشهية ببدائل صحية؟

2023/03/24 | 09:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُعد طبق الكنافة أحد أشهر الحلويات التي تزيّن موائد رمضان، ويعود سر ارتباط الكنافة برمضان لاحتوائها على بعض الفوائد الغذائية، حيث تعوض الجسم ما فقده من احتياجات أساسية أثناء الصيام من خلال سكريّات وسمنة الكنافة.

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