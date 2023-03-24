شرط شبه مستحيل لعودة ميسي إلى برشلونة

2023/03/24 | 09:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد برنامج “التشيرنغيتو” الإسباني، الخميس، بأن برشلونة يحلم بإعادة ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الحالي، لصفوف البلوغرانا مجددا، بعد عامين فقط من مغادرته قلعة “كامب نو”.وأضاف البرنامج أن مطالب ميسي هي التي تقف عائقا أمام فرصة عودته مجددا، خصوصا أن الطلبات المادية له تتعارض مع الوضع المالي للنادي الكتالوني.ولفت إلى […]

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