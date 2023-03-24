زلزال جديد يضرب جنوب شرق تركيا

2023/03/24 | 09:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ووقع مركز هذه الهزات على بعد تسعة كيلومترات.

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