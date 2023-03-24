"زلة لسان" جديدة تضاف لسجل بايدن الحافل.. والبيت الابيض يتدخل

2023/03/24 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

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اضطر البيت الأبيض إلى تصحيح نص كلمة ألقاها الرئيس جو بايدن أمس الخميس، بعد أن ارتكب زلة لسان "مربكة".

ووقعت الحادثة خلال إلقاء بايدن كلمة لإحياء "شهر تاريخ المرأة"، عند تطرقه إلى التشريعات الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة.

وقال بايدن: "أنتم تعلمون أن هذا يعتمد على خطوات أخرى اتخذتها واتخذناها، مثل أهم قانون لسلامة الأسلحة منذ 30 عاما، للمساعدة في إبقاء الأسلحة بعيدا عن أيدي المستشارين السياسيين المحليين"، مضيفا وسط تصفيق من الحضور: "لكن لا يزال يتعين علينا حظر الأسلحة الهجومية".

وفي النص الذي نشره البيت الأبيض شطبت عبارة "المستشارين السياسيين المحليين" وكتب بين القوسين ما مقصودا، أي "(المعتدون المنزليون المدانون)".

ولدى بايدن سجل حافل وموثق جيدا من الزلات والهفوات المحرجة، وفي فبراير الماضي، تبجح بايدن في كلمة ألقاها في البيت الأبيض بأن "أكثر من نصف النساء" في إدارته "من النساء".

المصدر: وكالات

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