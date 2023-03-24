المخاوف من تخمة المعروض تهوي بالنفط.. الأسعار تقف عند 75 دولاراً

2023/03/24 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

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تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة مواصلة خسائر اليوم السابق، بفعل مخاوف من تخمة محتملة في المعروض بعدما قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم إن إعادة ملء احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي قد تستغرق أعواما.

وبحلول الساعة 0039 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 75.43 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 52 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 69.44 دولار للبرميل.

وما زال الخامان في سبيل تسجيل مكاسب أسبوعية تتراوح بين ثلاثة وأربعة بالمئة، ليتعافيان من أكبر انخفاض أسبوعي خلال شهور في الأسبوع الماضي بسبب أزمة القطاع المصرفي ومخاوف من ركود محتمل.

وقالت جرانهولم لأعضاء مجلس النواب يوم أمس الخميس إنه سيكون من الصعب الاستفادة من أسعار النفط المنخفضة هذا العام.



ودفعت مبيعات بتوجيهات من الرئيس جو بايدن في العام الماضي مخزونات النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 1983.

وأعلن البيت الأبيض في أكتوبر تشرين الأول أنه سيعيد شراء النفط لاحتياطي النفط الاستراتيجي عندما تصبح الأسعار في نطاق 67 و72 دولارا للبرميل أو أدنى من ذلك.

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