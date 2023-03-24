هل يلجأ مقتدى الصدر إلى الاحتجاجات مجددا لمنع قانون

2023/03/24 | 10:19 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستحدد جلسة البرلمان العراقي، غدا السبت، مسار الوضع السياسي للبلاد في ظل توجه المجلس لاستكمال إقرار قانون الانتخابات الجديد الذي يرفضه زعيم التيار الصدري بما قد ينذر باحتجاجات مقبلة.

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