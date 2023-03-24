خبراء يكتشفون حقيقة ‘مخيفة’..الهواتف الذكية تتجسس على أصحابها

2023/03/24 | 10:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشف الخبراء إن الحقيقة المخيفة هي أن الهواتف الذكية قد تتجسس على أصحابها، لتظهر لك إعلانات مصممة خصيصًا لاهتماماتك، ويعتقد ما يقرب من نصف البريطانيين أنهم وقعوا ضحية “التجسس الصوتي”، حيث […]

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