العمل ترفع نسبة المشمولين بالحماية.. إضافة أكثر من نصف مليون فقير للموازنة

2023/03/24 | 10:33 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 توقع وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، الجمعة، إدراج نحو 600 ألف شخص ضمن جداول وجبات الحماية الاجتماعية للعام الحالي.وقال الأسدي في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته شبكة 964، إن “موازنة العام الحالي تضمنت تخصيصات مالية إضافية، ورئيس الوزراء يدعم الحماية الاجتماعية بشكل خاص”.وأضاف “وفق مخرجات الموازنة نتوقع شمول ما لا […]

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