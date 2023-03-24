قائد عمليات ديالى يسرد آخر مستجدات جريمة

2023/03/24 | 11:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - دبالى

كشف قائد عمليات ديالى، اللواء الركن علي فاضل، اليوم الجمعة، عن آخر المستجدات التي تتعلق في التحقيق بـ"جريمة قرية الجيايلة" بمحافظة ديالى.

وقال فاضل خلال تجمع عشائري حضره شيوخ ووجهاء قرية الجيايلة والمناطق المحيطة بها، إن "الجريمة التي حدثت لها تداعيات كبيرة على السلم المجتمعي في محافظة ديالى".

وأضاف أن "تفاصيل الجريمة كشفت بالكامل بعد اعتماد الشهود ووجود التصوير الذي يثبت ذلك"، مبينا أنه "دونت أقوال المتهمين والشهود بخصوص الجريمة بشكل مفصل لدى القاضي المختص".

وأوضح قائد عمليات ديالى، أن "جميع مذكرات القبض التي صدرت بحق المتهمين جاءت وفق اعترافات مدونة قضائيا وغير قابلة للنقض لأنها اعتمدت على الشهود والحقائق".

وأشار إلى أن "هناك عدد قليل من المتهمين لم يلقى القبض عليهم لغاية الان والقوات الأمنية تلاحقهم، من أجل إنهاء هذا الملف".

وكانت مزرعة قرب قرية الجيايلة ضمن قاطع شمال قضاء الخالص قد تعرضت الى هجوم مسلح قبل فترة ليست ببعيدة ما ادى الى مقتل واصابة 12 مدنيا بينهم نساء.

وفي أواخر شهر شباط الماضي، كشف مصدر امني رفيع، عن اخر مستجدات ملف تعقب المتورطين بجريمة قرية الجيايلة في ديالى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "الاجهزة الامنية اعتقلت 18 شخصا مشتبها به خلال الايام الاولى من الجريمة البشعة في قرية الجيايلة بديالى والتي راح ضحيتها 12 مدنيا بين قتيل وجريح".

واضاف، أن "التحقيقات اثبتت براءة 6 منهم واطلق سراحهم، فيما بعد تم تقديم أوراق الـ12 الاخريين للقضاء العراقي لحسم ملفهم في ضوء الادلة وشهود العيان".

واشار الى ان "5 من المتورطين بالجريمة تجري ملاحقتهم من قبل الاجهزة الامنية بالوقت الحالي"، لافتا الى أن "هناك تعاونا وثيقا من اجل حسم الملف باقرب وقت ممكن".

من جانبه، وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق حول خروقات ديالى خلال الساعات 24 من اجل الوقوف على حيثيات الاغتيالات الاخيرة وسبل تعقب الجناة واعتقالهم"، مشيرا الى ان "الوضع يحتاج الى اجراءات سريعة من اجل طمانة الأهالي".

وأعقب جريمة الجيايلة، إغتيال ضابط في الجيش العراقي السابق بقضاء الخالص في محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "ضابط بارز في الجيش العراق السابق يدعى عامر إسماعيل المجمعي، اغتيل اليوم وسط قضاء الخالص 20 كم شمال بعقوبة".

وأضاف أن "الأسباب التي أدت الى اغتيال المجمعي، مجهولة لغاية الان"، مؤكدا أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث لكشف ملابسات الجريمة".

يشار الى ان محافظة ديالى شهدت في الأسابيع القليلة الماضية، عمليات اغتيال بينها قتل طبيب شهير في الأمراض القلبية وقبلها هجوم مسلح على قرية الجيايلة أسفر عن استشهاد 9 أفراد من عائلة واحدة، وآخرها انفجار قضاء المقدادية.

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