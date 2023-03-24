طقس العراق.. أمطار خفيفة مصحوبة بعواصف رعدية اعتباراً من الغد

2023/03/24 | 11:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، حالة الطقس المتوقعة في البلاد خلال الايام القليلة المقبلة، فيما اشارت الى ارتفاع بدرجات الحرارة مع فرص لتساقط زخات مطر خفيفة مصحوبة بعواصف رعدية، اعتبارا من الاحد المقبل.

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