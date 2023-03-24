منع المتحولات جنسيا من المشاركة ببطولات دولية

2023/03/24 | 11:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى، الخميس، عن حظر المتحولات جنسيا من المشاركة ببطولات دولية.

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