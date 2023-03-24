الفجوة الرقمية بين الجنسين.. كم بلغت نسبتها في منطقة الشرق الأوسط؟

2023/03/24 | 11:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة التجارة الصناعية اللاسلكية "GSMA" تحت عنوان "الفجوة بين الجنسين في الأجهزة المحمولة" لعام 2022، أظهرت الإحصاءات بأن %60 فقط من النساء يستخدمن الإنترنت عبر الهاتف المحمول في الدول المنخفضة ومتوسطة الدخل.

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