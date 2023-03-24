وزير العمل من جنيف، الوزارة حريصة بالاهتمام بالناجيات

2023/03/24 | 11:25 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة التقى احمد الاسدي وزير العمل و الشؤون الاجتماعية نائب المفوض السامي لحقوق الانسان في جنيف في لقاء على هامش مشاركة العراق في اجتماعات مجلس ادارة منظمة العمل الدولية في سويسرا و في بيان للوزارة تلقت / ايزيدي 24 نسخة منه جاء ، انه تم التباحث حول جهود الوزارة ازاء ملف عمالة …

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