2023/03/24 | 11:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة الصحة البرلمانية، اليوم الجمعة، عن وجود شبهات فساد كبيرة بكثير من العقود التي ابرمت اثناء الجائحة.

وقال رئيس اللجنة، ماجد شنكالي، إن “لجنته وجميع اللجان الاخرى يتابعون كل ملفات الفساد ولكن يجب ان تكون هناك متابعة من الجهات الرقابية الاخرى مثل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة بالاضافة الى اعضاء مجلس النواب”.

وأضاف شنكالي، انه “قبل يومين تم رصد فساد بتسريب 8 الاف سرنجة (كلكسان) الذي هو عبارة عن علاج لدواء التخثر، وهذا تم الحصول عليه في فترة كورونا”.

وتابع رئيس اللجنة، أن “لجنة الصحة ستفتح كل الملفات من استيراد وعقود الادوية واللقاحات خاصة في فترة كورونا لانه لدينا شك بان هناك شبهات فساد كبيرة تشوب الكثير من العقود التي ابرمت اثناء الجائحة لانها تمت باستثناء وخارج الضوابط القانونية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة اانيابية: شبهات فساد كبيرة بعقود أبرمت أثناء فترة كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة اانيابية: شبهات فساد كبيرة بعقود أبرمت أثناء فترة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).