2023/03/24 | 11:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عوض الدولار خسائره التي مني بها في وقت سابق من يوم الخميس بعد تلميحات من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) بأنه قد يتوقف قريبا عن رفع أسعار الفائدة، فيما قرر البنك الوطني السويسري وبنك إنجلترا المضي قدما في رفعها.

ورفع المركزي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس متماشيا مع التوقعات لكنه خفف من حدة لهجته بشأن الحاجة إلى “زيادات مستمرة” في أسعار الفائدة مستخدما عبارة “بعض (الزيادات) الإضافية”.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية، 0.078%، إلى 102.510 محققا مكاسب في أول يوم بعد خمسة أيام متتالية من الخسائر.

وقفز اليورو لأعلى مستوى في سبعة أسابيع مسجلا 1.0930 دولار قبل أن يتراجع.



ووصل في ختام اليوم إلى 1.08480 دولار.

ورفع بنك انجلترا تكلفة الاقتراض 25 نقطة أساس اليوم الخميس تماشيا مع التوقعات.

وصعد الإسترليني 0.13%، مقابل العملة الأميركية ليصل إلى 1.22845 دولار.

وتراجع الدولار أمام الفرنك السويسري بعد قرار المركزي السويسري رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس، وبلغ آخر انخفاض 0.19%، عند 0.916 فرنك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يعوض خسائره بعد رفع بنوك مركزية أسعار الفائدة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار يعوض خسائره بعد رفع بنوك مركزية أسعار الفائدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).