2023/03/24 | 11:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توصلت دراسة جديدة إلى نتيجة مفادها أن فيروسا شبيها بـ”كورونا” اكتشف في الخفافيش البريطانية من الممكن أن يتحور ويصيب البشر.وقال الباحثون إن الفيروس يمكن أن يتكيف لينتقل إلى البشر، علما أنه ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان لديه أي احتمال للتسبب في ضرر.وفحص العلماء روث عشرات الخفافيش في المملكة […]

ظهرت المقالة شبيه بكورونا..



مخاوف من فيروس جديد قد ينتقل للبشر أولاً على ايرث نيوز.

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