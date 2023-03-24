العراق ينجح بتصدير أكثر من 60 مادة إلى دول العالم.. إقبال أوربي واسع على التمور

2023/03/24 | 11:43 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 أكد رئيس اتحاد الصناعات العراقي عادل عكاب، الجمعة، وجود إقبال شديد على التمور والمواد الغذائية العراقية.وقال عكاب، للوكالة الرسمية، وتابعته شبكة 964 “هناك قرابة (60) مادة يتم تصدريها لكل دول العالم، خصوصا أوروبا وأستراليا وأميركا، إضافة إلى السوق العربية وفي مقدمتها العصائر (عصائر الكرونجي)”.وأضاف عكاب “كانت لدينا مشاركة في معرض […]

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