2023/03/24 | 11:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني افادت قيادة شرطة نينوى،اليوم الجمعة، باعتقال أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية في ايسر الموصل.وقالت القيادة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إن “فوج سوات نينوى تمكن في عملية نوعية وبعد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة نينوى تعتقل داعشي يعمل بفرقة ‘الفرقان القتالية’ في الموصل المركز الخبري الوطني.

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