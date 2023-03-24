2023/03/24 | 11:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أقامت سيدة دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري تطلب فيها وقف عرض مسلسل ‘ثلث الثلاثة’ والذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عبدالرازق ومقررعرضه في شهر رمضان الحالي ضمن ماراثون دراما رمضان 2023.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ‘العمل مسروق’..



أول دعوى قضائية لوقف مسلسل في رمضان 2023 المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‘العمل مسروق’.. أول دعوى قضائية لوقف مسلسل في رمضان 2023) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‘العمل مسروق’.. أول دعوى قضائية لوقف مسلسل في رمضان 2023) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).