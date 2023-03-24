2023/03/24 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى، اليوم الجمعة، الاطاحة باحد عناصر "داعش" والمدعو بـ"ابو عاصم" في الجانب الايسر للموصل.

وذكر بيان لقيادة الشرطة وتلقته (بغداد اليوم) أن "فوج سوات نينوى تمكن بعملية نوعية وبعد جمع المعلومات والمتابعة المستمرة من الإطاحة بأحد عناصر عصابات داعش الإرهابية المطلوبين للقضاء والمكنى (أبو عاصم)".

واوضح البيان أن المتهم "كان يعمل فيما يسمى كتيبة (أبو عبيدة عامر بن الجراح) ضمن ما يعرف بفرقة (الفرقان القتالية) خلال فترة سيطرة عصابات داعش على مدينة الموصل".

واشار الى انه "تم القبض عليه في منطقة (قوران تبة مجمع هيمة ستي) القريب من منطقة حي الزهراء في الجانب الأيسر لمدينة الموصل وتسليمه الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة نينوى تطيح بـ"أبو عاصم" في الجانب الأيسر للموصل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة نينوى تطيح بـ"أبو عاصم" في الجانب الأيسر للموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).